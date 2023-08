Koning Charles steunt Canada na overstromingen

Koning Charles heeft in een bericht aan de Canadese gouverneur-generaal zijn zorgen geuit over de overstromingen waar Canada recent mee te maken kreeg. Met name in de provincie Nova Scotia was veel schade ontstaan.

“Ik heb met grote bezorgdheid kennisgenomen van de ernstige overstromingen die onlangs Nova Scotia troffen en die nu worden gevolgd door nog meer stormen. Mijn vrouw en ik bidden voor de veiligheid van alle getroffenen en betuigen ons diepste en meest oprechte medeleven aan de families die dierbaren zijn verloren”, schrijft Charles in het bericht aan Mary Simon. “Ik weet dat dit een zeer moeilijke tijd is geweest voor de bevolking van Nova Scotia, gezien de verwoestende bosbranden die de afgelopen weken in de provincie en een groot deel van Canada hebben gewoed.”

De koning stelt dat hij en Camilla “enorme bewondering” hebben voor de inzet en moed van de hulpverleners die onvermoeibaar aan het werk zijn. “Ik weet dat de inwoners van Nova Scotia in deze moeilijke tijd zullen putten uit hun vastberadenheid, mededogen en toewijding aan de gemeenschap en er sterker uit zullen komen.”