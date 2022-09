Koning Charles steunt Canada na storm Fiona

Koning Charles heeft gouverneur-generaal Mary May Simon van Canada een bericht gestuurd naar aanleiding van de verwoesting die storm Fiona heeft aangericht. Afgelopen weekend werd de oostkust van het land zwaar getroffen door noodweer, waardoor zeker twee mensen zijn overleden.

“Mijn vrouw en ik waren zeer bezorgd toen we hoorden over de verschrikkelijke verwoesting die storm Fiona heeft veroorzaakt”, schrijft de Britse koning in een brief aan de Canadese gouverneur-generaal. “We hebben warme herinneringen aan ons meest recente bezoek aan jullie schitterende regio en we weten dat jullie veerkracht en gevoel van gemeenschap jullie door deze ongelofelijk moeilijke tijden zullen helpen.”

Charles uit in zijn boodschap – die hij ook in het Frans heeft opgesteld – ook zijn diepste waardering voor de eerstehulpverleners, militairen en mensen die zo veel doen om anderen te steunen tijdens deze moeilijke tijd. “Onze gedachten en gebeden zijn bij jullie als jullie werken aan het herstel en de wederopbouw.”

Vorige week trok Fiona als orkaan door het Caribisch gebied en liet daarbij een spoor van vernieling achter waarbij zeven dodelijke slachtoffers vielen. Daarna verplaatste de storm zich richting Canada. Fiona bereikte een windsnelheid van 130 kilometer per uur toen zij in Nova Scotia en Newfoundland aan land kwam, met stortregens en golven tot twaalf meter.