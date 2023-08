Koning Charles steunt Engelse voetbalsters na verlies WK-finale

De Britse koning Charles heeft in een verklaring zijn steun betuigd aan de Engelse voetbalsters, die zondagmiddag in de WK-finale verloren van Spanje. Volgens de koning hebben de voetbalsters hun “plek in de geschiedenisboeken verzekerd”.

Charles noemt het daarnaast “een immens eerbetoon aan vaardigheid, vastberadenheid en teamgeest” dat het team überhaupt de finale heeft bereikt. “Hoewel ik weet hoe pijnlijk het moet zijn, hoop ik dat niemand van jullie zich verslagen voelt”, schrijft Charles. Volgens hem zal het behalen van de finale “dienen als inspiratie voor toekomstige generaties”.

Charles schrijft “grote bewondering” te hebben voor Spanje, dat met 1-0 won van de Engelsen. Daarnaast dankt hij gastlanden Australië en Nieuw-Zeeland voor het organiseren “van zo’n prachtig toernooi”.

Ook prins William reageert op de prestatie van de Engelse speelsters en bondscoach Sarina Wiegman. “Het is dan misschien de uitkomst die niemand van ons wilde, maar jullie hebben jezelf en ons trots gemaakt”, schrijft hij. “Bedankt voor de voetbalherinneringen.”