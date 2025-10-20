Koning Charles steunt Joodse gemeenschap in Manchester

Koning Charles heeft maandag de Joodse gemeenschap een hart onder de riem gestoken tijdens een bezoek aan Manchester. Een synagoge in de Britse plaats was vorige week doelwit van een terroristische aanslag, waarbij twee mensen omkwamen.

Op beelden van het Britse hof is te zien hoe koning Charles met hulpverleners en “ongelooflijk dappere” overlevenden spreekt. Tijdens een ontmoeting met interreligieuze leiders droeg de 76-jarige vorst een keppeltje. Ook bekeek Charles de bloemenzee bij de synagoge en las hij de teksten die op de kaartjes waren geschreven. Het toegestroomde publiek kreeg eveneens de kans om met de koning te spreken en bedankte hem voor zijn komst.

Koning Charles reageerde vorige week “diep geschokt” op de dodelijke aanslag in Manchester, waar ook drie mensen gewond raakten. De dader handelde vanuit een terroristisch motief en de politie schoot hem dood.