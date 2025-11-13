Koning Charles stuurde Osbournes brief na dood van Ozzy

Koning Charles heeft na de dood van metalicoon Ozzy Osbourne een brief gestuurd naar zijn familie. Dat vertelde Jack Osbourne in de podcast The Osbournes. “We hebben een mooie brief ontvangen van de koning”, zei de zoon van de rocker.

Weduwe Sharon Osbourne noemde Charles “een geweldig persoon”. “Niet alleen omdat hij ons schreef toen Ozzy overleed. Als hij dat voor ons deed, dan weet je dat hij dat voor veel mensen doet. Deze man weet wat er speelt. Hij is iemand die geeft om het milieu, dieren. Hij geeft om heel veel dingen.” Sharon herinnerde zich ook dat de koning contact opnam met de familie nadat Ozzy in het ziekenhuis belandde na een ongeluk. “Hij heeft een goed hart”, zei ze over Charles. Ze omschreef zichzelf en haar man ook als royalisten.

In de podcast liet de familie ook een voicemail van de Amerikaanse president Donald Trump horen. “Ozzy was een geweldige kerel. Ik heb hem een ​​paar keer ontmoet en ik wil je vertellen dat hij in alle opzichten uniek en getalenteerd was”, zei Trump. Sharon Osbourne leerde hem kennen toen ze meedeed aan het programma Celebrity Apprentice.