Koning Charles tapt Guinness-biertje bij opening nieuwe brouwerij

Koning Charles heeft donderdag de Guinness Open Gate Brewery in Londen officieel geopend. Op Instagram deelt Buckingham Palace beelden van de openingshandeling, waarbij de koning onder meer zelf ook een biertje tapte.

Charles sprak onder meer met alumni van het Diageo Learning for Life-programma, dat gratis trainingen biedt aan mensen die graag in de horeca willen werken. De koning proefde verder verschillende brouwsels die in de brouwerij waren gemaakt en kreeg uitleg over het brouwproces. Ook tapte Charles zijn eigen Guinness-biertje en onthulde hij een plaquette waarmee de opening werd gemarkeerd.

De nieuwe brouwerij staat op de plek waar ooit een grote brouwerij uit de negentiende eeuw stond. In 1901 werd op deze plek Guinness Extra Stout gebotteld, schrijft het paleis verder in het bijschrift van de video.