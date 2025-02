Koning Charles te zien in nieuwe Amazon-documentaire

De Britse koning Charles maakt zijn opwachting in een nieuwe documentaire van Amazon Prime. De film gaat over het verduurzamen van de aarde en bevat beelden van een aantal liefdadigheidsprojecten van de koning, melden Britse media.

De makers zoomen ook in op het boek Harmony: A New Way of Looking at Our World dat Charles in 2010 als troonopvolger schreef. Daarin riep hij lezers op om anders met de natuur om te gaan.

In januari zijn er opnames gemaakt bij Dumfries House, het Schotse landgoed van Charles. Naar verwachting verschijnt de documentaire volgend jaar.

Een koninklijke documentaire bij Amazon Prime, een Amerikaanse streamingdienst, breekt met de traditie. Doorgaans maken de Britse omroepen BBC of ITV zulke producties.