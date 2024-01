Koning Charles is weer terug in Londen voor de operatie aan zijn prostaat. The Sun deelde foto’s van de Britse vorst die donderdag vanuit Sandringham met een helikopter arriveerde en naar Buckingham Palace werd gebracht.

Buckingham Palace maakte vorige week bekend dat Charles (75) deze week onder het mes zou gaan omdat hij een vergrote prostaat heeft. De aandoening is goedaardig.

Het is niet bekend wanneer de koning precies wordt geopereerd. Zijn agenda is voorlopig leeggehaald.