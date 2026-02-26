Koning Charles ’test’ raketwerper bij bezoek aan legerkazerne

Koning Charles heeft donderdag tijdens een bezoek aan een Britse legerkazerne in Hampshire plaatsgenomen achter een raketwerper. Op beelden is te zien dat hij door het vizier kijkt van het apparaat dat onder meer drones kan uitschakelen.

Volgens Britse media kan de raketwerper vliegende objecten vernietigen op een afstand van ongeveer 8 kilometer. Groot-Brittannië heeft honderden van deze raketten naar Oekraïne gestuurd om te helpen bij de verdediging van hoofdstad Kyiv tegen Russische luchtaanvallen.

Charles bekleedt sinds augustus 2023 de erefunctie van kapitein-generaal van het artillerieregiment van het Britse leger.