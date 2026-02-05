Koning Charles tijdens bezoek nageroepen over Andrew en Epstein

De Britse koning Charles is tijdens een bezoek aan de plaats Dedham nageroepen over de banden van zijn jongere broer Andrew met de veroordeelde en in 2019 overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Beelden van het moment werden onder meer gedeeld door de Britse krant The Telegraph.

“Charles, heb je de politie onder druk gezet om een onderzoek naar Andrew te starten?”, riep een man in de menigte naar de koning. Charles antwoordde niet en liep door. Niet veel later probeerde ook een journalist een vraag aan de koning te stellen over zijn broer.

Charles en zijn vrouw koningin Camilla brachten in Dedham onder meer een bezoek aan de plaatselijke pub en een theehuis.

Andrew Mountbatten-Windsor, zoals de jongere broer bekendstaat sinds Charles hem zijn titel afnam, ligt opnieuw onder vuur vanwege zijn banden met Epstein nadat nieuwe documenten zijn vrijgegeven. Onder de documenten waren foto’s van de prins die zich over een onbekende vrouw buigt. Onbekenden hadden voorafgaand aan het koninklijk bezoek kopieën van die afbeeldingen verspreid in Dedham.