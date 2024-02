Koning Charles ’tot tranen toe geroerd’ door beterschapswensen

Koning Charles heeft sinds zijn kankerdiagnose veel kaartjes en berichten gehad. De beterschapswensen hebben de 75-jarige vorst vaak “tot tranen toe geroerd”, vertelde hij woensdag tijdens een ontmoeting met premier Rishi Sunak op Buckingham Palace.

Het was de eerste keer dat de twee elkaar persoonlijk zagen nadat begin deze maand bekend werd dat Charles lijdt aan een vorm van kanker. De premier zei tegen de koning dat hij er goed uitzag, is te zien op beelden van Britse media. De twee spraken elkaar eerder wel al aan de telefoon.

De koning heeft een groot deel van zijn werkzaamheden neergelegd om zich te focussen op zijn behandeling. Zijn wekelijkse overleggen met Sunak gingen de afgelopen weken bijvoorbeeld niet door.

Woensdag was de eerste keer dat de koning op beeld iets zei sinds bekend werd dat hij ziek is. Eerder liet hij al wel in een bericht weten dat hij veel had aan alle steunbetuigingen.