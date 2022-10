Koning Charles treurt om slachtoffers overstromingen Nigeria

De Britse koning Charles is diep bedroefd over de slachtoffers van de grootschalige overstromingen in Nigeria. Bij de ergste overstromingen in het Afrikaanse land in tien jaar tijd zijn honderden mensen omgekomen.

De vorst deelde zijn medeleven in een brief aan de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari. “Ik wil dat u weet hoe zeer ik en mijn vrouw bedroefd zijn om te horen van de vele mensen die geliefden zijn verloren en wier levens zo vreselijk geraakt zijn als gevolg van de verwoestende overstromingen in Nigeria”, schreef Charles.

De koning voegt daaraan toe dat hij en zijn vrouw met veel genegenheid terugdenken aan hun bezoeken aan Nigeria en de vriendelijkheid van de mensen die ze hebben ontmoet. “Hoe ontoereikend het ook mag zijn onder zulke tragische omstandigheden, onze oprechte deelneming gaat uit naar degenen die zo veel hebben geleden. Het Verenigd Koninkrijk is solidair met Nigeria terwijl u herstelt van deze werkelijk verschrikkelijke gebeurtenissen.”