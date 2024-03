Koning Charles trots op Catherine na ‘moedige’ boodschap

De Britse koning Charles is trots op zijn “geliefde schoondochter” prinses Catherine voor de manier waarop ze vrijdag kenbaar heeft gemaakt dat ze aan kanker lijdt.

Charles is “zo trots op Catherine voor haar moed om te spreken zoals ze deed”, staat in een verklaring van Buckingham Palace aan Britse media. Volgens het hof hebben de koning en de echtgenote van zijn oudste zoon prins William in de afgelopen weken nauw contact gehad.

De koning, bij wie recent ook kanker werd vastgesteld, en koningin Camilla “zullen hun liefde en steun blijven geven aan de hele familie in deze moeilijke tijd”.