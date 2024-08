Koning Charles uit ‘welgemeende dank’ voor politie-inzet rellen

Koning Charles heeft zijn “welgemeende dank” aan de politie uitgesproken voor het werk tijdens de rellen in het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding voor de rellen was de steekpartij tijdens een Taylor Swift-dansles, waardoor drie jonge meisjes overleden.

Charles belde met premier Keir Starmer en politiechefs over de gebeurtenissen. Hij prees hun inspanningen om “de vrede te herstellen”, aldus een woordvoerder van Buckingham Palace.

De koning is “zeer bemoedigd door de vele voorbeelden van gemeenschapszin” van velen, in tegenstelling tot de “agressie en criminaliteit” van een paar tijdens de rellen, aldus de woordvoerder.

Het is al dagen onrustig in het Verenigd Koninkrijk. Een woedende menigte viel een dag na de steekpartij een moskee aan, omdat geruchten gingen dat de dader een islamitische vluchteling was. Die geruchten bleken niet te kloppen.