Koning Charles verbiedt foie gras in alle koninklijke residenties

Koning Charles zou foie gras, een gerecht gemaakt van de lever van ganzen of eenden, in alle koninklijke residenties hebben verboden. Dat meldt dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

“Als prins van Wales heeft koning Charles foie gras – een verachtelijk product waarvoor eenden en ganzen gedwongen worden gevoerd totdat hun levers tot tien keer hun natuurlijke grootte zijn, voordat de dieren worden geslacht – uit zijn koninklijke residenties gehaald”, meldt een woordvoerder van de dierenrechtenorganisatie. Dat zou dus al eerder gebeurd zijn, toen Charles nog geen koning was.

“Nu heeft PETA de bevestiging gekregen dat Zijne Majesteits meelevende beleid zich uitstrekt tot Buckingham Palace en alle andere koninklijke residenties.” De Britse koning heeft het gerecht nu dus in alle koninklijke residenties verboden, aldus PETA.

De dierenrechtenorganisatie zou als blijk van dank een veganistische variant genaamd faux gras naar de koning hebben opgestuurd, gemaakt door de veganistische chef Alexis Gauthier.