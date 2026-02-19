Koning Charles verschijnt in openbaar na arrestatie Andrew

Koning Charles is uren na de arrestatie van zijn jongere broer Andrew Mountbatten-Windsor in het openbaar verschenen. De koning woonde de eerste dag van de London Fashion Week bij.

Eerder donderdag werd Andrew opgepakt. Hij wordt verdacht van wangedrag in een publieke functie. Net als zijn vrouw Camilla kreeg Charles tijdens zijn werkbezoek te maken met vragen over de arrestatie van Andrew. Hij reageerde daar niet op.

De Britse koning reageerde eerder op de dag wel via een schriftelijke verklaring. Daarin zei hij onder meer dat “het recht zijn beloop moet hebben”.