Koning Charles voor het eerst onder mensen sinds kankerdiagnose

Koning Charles is zondag naar een kerkdienst in Sandringham geweest. Het is de eerste keer dat de Britse vorst onder de mensen verscheen sinds bekend werd gemaakt dat hij aan een vorm van kanker lijdt. De koning werd een paar dagen geleden wel al gezien in zijn auto.

Op foto’s is te zien dat Charles en koningin Camilla even zwaaien naar de aanwezige fotografen bij de St. Mary Magdalene-kerk.

Charles heeft zijn publieke werkzaamheden voorlopig even neergelegd vanwege zijn behandeling. Hij verblijft momenteel op zijn landgoed Sandringham, in het oosten van Engeland.