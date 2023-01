Koning Charles: we moeten ons blijven inzetten voor vrije wereld

Koning Charles heeft vrijdag in een boodschap stilgestaan bij Holocaust Memorial Day, de herdenking van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz. De vorst, die ook overlevenden van de Holocaust ontving op Buckingham Palace, schrijft dat mensen zich nog altijd moeten inzetten voor “een wereld die vrij is van op identiteit gebaseerde vervolging en geweld”.

Volgens Charles zoeken “vooroordelen” altijd nieuwe “slachtoffers om te demoniseren, te veroordelen en uiteindelijk te vernietigen”. Dat moeten we voorkomen, vindt de vorst. “Er is geen sterker tegengif tegen verdeeldheid dan waardering voor diversiteit. Daarom ben ik er zo trots op dat de rijke diversiteit van het Verenigd Koninkrijk zichtbaar is in de vele groepen die deelnemen aan Holocaust Memorial Day.”

Door stil te blijven staan bij de “verschrikkingen” tijdens de Holocaust, blijven we daar volgens de koning van leren. Zo “kunnen we ons allemaal opnieuw richten op de cruciale principes van gewetensvrijheid, vrijgevigheid en de zorg voor anderen”, want dat zorgt voor “hoop”, besluit hij.