Koning Charles weer aan het werk na annuleren afspraken

Koning Charles gaat deze week weer aan het werk nadat hij vrijdag zijn afspraken had geannuleerd. Dat meldt de BBC. De koning annuleerde zijn afspraken omdat hij tijdelijk last had van bijwerkingen van zijn kankerbehandeling.

De koning heeft dit weekend rust genomen op zijn landgoed Highgrove in Gloucestershire. De komende dagen pakt hij zijn werkzaamheden, waaronder een audiëntie bij de premier, weer op.

Charles moest donderdag even in het ziekenhuis in Londen verblijven door de bijwerkingen. Later die dag voelde hij zich weer beter en heeft hij wat gewerkt en gedineerd met koningin Camilla, aldus de omroep.

Begin 2024 kreeg Charles de diagnose kanker, nadat hij een prostaatoperatie had ondergaan. De koning is nog steeds onder behandeling. Welke soort kanker Charles heeft, is niet bekendgemaakt.