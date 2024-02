Koning Charles weer op stap sinds verlaten ziekenhuis

Koning Charles is zondag voor het eerst sinds hij afgelopen maandag werd ontslagen uit het ziekenhuis weer buiten gezien. Samen met koningin Camilla maakte de 75-jarige vorst een wandeling naar de kapel op het landgoed Sandringham om daar de dienst bij te wonen.

De koning lijkt het goed te maken. Op de foto’s van het moment, die door diverse Britse media zijn gepubliceerd, lacht en zwaait hij in de richting van de fotografen.

Koning Charles werd eind januari in de London Clinic geopereerd aan zijn prostaat. Na drie nachten in het ziekenhuis mocht hij de kliniek weer verlaten. Hoewel het goed met hem lijkt te gaan, is de koning nog niet aan het werk. Zijn agenda is de komende tijd leeggehaald om aan zijn herstel te werken.