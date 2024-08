De Britse koning Charles feliciteert zijn zus, prinses Anne, donderdag met haar verjaardag. Anne viert haar 74e verjaardag.

Op sociale media deelt het Britse hof meerdere foto’s van Anne. Op twee beelden staat ook haar oudere broer Charles. Een van de foto’s is een jeugdfoto van de twee. “Ik wens de Princess Royal vandaag een hele fijne verjaardag!”, aldus Charles.

Anne lag kortgeleden in het ziekenhuis omdat zij een hersenschudding had opgelopen. Daarvan is zij inmiddels hersteld.