Koning Charles: wereld heeft geloof, hoop en liefde nodig

De Britse koning Charles heeft zich in zijn jaarlijkse paasboodschap afgevraagd hoe de mensheid in staat is “tot zowel grote wreedheid als grote vriendelijkheid”. “Deze paradox van het menselijk leven loopt door het paasverhaal en in de taferelen die we dagelijks zien”, aldus de 76-jarige monarch.

In zijn boodschap stipt Charles onder meer “verschrikkelijke beelden van menselijk lijden” in oorlogsgebieden aan. Ook noemt de koning “heldhaftige daden in door oorlog verscheurde landen waar hulpverleners van allerlei aard hun eigen leven riskeren om dat van anderen te beschermen”.

Volgens Charles zijn er drie deugden die de wereld nog steeds nodig heeft. “Geloof, hoop en liefde”, stelt hij. “En de grootste hiervan is liefde. Met deze tijdloze waarheden in mijn gedachten en in mijn hart wens ik jullie allen een gezegend en vredig Pasen.”

Charles begon met het delen van een paasboodschap toen hij nog prins van Wales was. Die traditie heeft hij voortgezet sinds hij koning van het Verenigd Koninkrijk is. Zijn moeder, de in 2022 overleden koningin Elizabeth, deelde geen paasboodschap.