Koning Charles zeer bezorgd over bosbranden in Canada

De Britse koning Charles is zeer bezorgd over de bosbranden in Canada. In zowel de Northwest Territories als British Columbia werd onlangs de noodtoestand uitgeroepen in verband met de branden.

Charles uitte zijn zorgen in een bericht aan de Canadese gouverneur-generaal. De koning was vorig jaar nog samen met zijn vrouw in de Northwest Territories. Hij schrijft dat hij met goede gevoelens terugkijkt op het bezoek aan het getroffen gebied. “We kunnen ons slechts het verdriet in deze gemeenschappen voorstellen nu zij met deze rampzalige situatie worden geconfronteerd.”

De koning verwijst ook naar het feit dat deze zomer al erg lastig is geweest voor de Canadese bevolking. “Ernstige overstromingen, verwoestende branden en verslechterde luchtkwaliteit als gevolg van rook hebben het land van kust tot kust getroffen. Mijn vrouw en ik betuigen ons diepste medeleven aan al diegenen die dierbaren hebben verloren en we blijven bidden voor al diegenen die ontheemd zijn geraakt.”

Charles is onder de indruk van de mensen die onvermoeibaar aan het werk zijn om anderen te helpen. “De schoonheid van Canada beperkt zich niet tot zijn landschappen. De ware schoonheid ligt in de kracht en weerbaarheid van Canadezen en de zorg die zij voor elkaar hebben in tijden van tegenspoed.”