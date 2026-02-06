Koning Charles zoekt nieuwe chef-kok voor Sandringham

Koning Charles is op zoek naar een nieuwe chef-kok voor het landgoed Sandringham, het privébuitenverblijf van hem en koningin Camilla in Norfolk. Via een vacature op de website van het landgoed wordt gezocht naar een “bekwame en gepassioneerde chef-kok om ons culinaire team te versterken”.

Charles’ broer Andrew Mountbatten-Windsor betrok onlangs een woning op het landgoed. Andrew moest vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein zijn Royal Lodge in Windsor verlaten.

In de vacature wordt niet duidelijk waar de nieuwe chef precies zal gaan werken en of hij of zij ook voor leden van de koninklijke familie moet gaan koken. Landgoed Sandringham is open voor bezoekers en er zijn ook horecagelegenheden.