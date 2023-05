Koning Charles zwaait naar publiek bij kroningsconcert

Koning Charles en koningin Camilla lijken met volle teugen te genieten van het begin van het kroningsconcert. Vanaf de koninklijke tribune zwaaide Charles enthousiast naar de 20.000 bezoekers.

Camilla heeft plaatsgenomen naast prins William, koning Charles zit naast Patricia Scotland, secretaris-generaal van het Gemenebest. Achter hen heeft ook premier Rishi Sunak plaatsgenomen. George en Charlotte, de kinderen van William en Catherine, zwaaien met hun Britse vlaggetjes. Hun 5-jarige broertje Louis ligt thuis al te slapen.

Onder anderen Nicole Scherzinger en Steve Winwood traden aan het begin van het concert op. Later zijn ook Take That, Katy Perry en Lionel Richie nog te horen.