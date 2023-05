Koning: corona verscherpte ‘bestaande verschillen’ tussen mensen

Koning Willem-Alexander vindt dat de coronapandemie vooral bestaande tegenstellingen tussen mensen heeft vergroot en verscherpt. Het deed volgens hem “pijn” dat hij als koning niet “optimaal kon functioneren” door het land in te gaan en een “verbindende rol te spelen”. “Je zit maar achter je scherm en het is redelijk beperkt wat je kan doen”, vertelt het staatshoofd donderdag in de podcast Door de ogen van de Koning met radiomaker Edwin Evers.

Willem-Alexander denkt dat de polarisering versnelde en de verschillen tussen mensen groter werden in coronatijd. Het herstel van “vertrouwen en eenheid” in het land gaat volgens hem heel langzaam. “Dat gaat tijd kosten. Daar kan ik een bijdrage aan leveren, maar ik kan het niet oplossen.” De koning denkt wel dat “het besef er wel is in Nederland dat er iets aan die polarisatie gedaan moet worden”.

In Door de ogen van de Koning praat Willem-Alexander met Edwin Evers over zijn tienjarige koningschap. Elke aflevering draait om een ander jaar. Deze week gaat het over 2020, het jaar dat de coronapandemie uitbrak.