Koning: de Waddeneilanden zijn een kroon boven Nederland

Koning Willem-Alexander vindt de Waddeneilanden “een kroon boven Nederland”. Dat zei de koning woensdagmiddag op Schiermonnikoog, na afloop van het tweedaagse streekbezoek dat hij samen met koningin Máxima bracht aan de eilanden.

“Een prachtig bezoek, met name om te zien hoe de leefbaarheid in stand gehouden wordt op de verschillende Waddeneilanden”, aldus de koning. “Het geeft ons echt een goed beeld van de trots van de mensen op deze eilanden, van de uitdagingen op deze eilanden, maar met name van ieder eiland en z’n eigen identiteit.”

Het koningspaar deed Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog aan. Op de laatste dag op Schiermonnikoog sprak het paar met zorgverleners, monniken en bezochten ze de enige supermarkt op het eiland. Op de eerdere eilanden spraken de koning en koningin onder meer over de ongelukken die in het water bij Terschelling plaatsvonden, de bereikbaarheid van de eilanden en over natuurbehoud.

De koning besloot dat de eilanden allemaal uniek zijn, “maar dat ze samen echt de kroon boven Nederland zijn”, zei hij. “Een samenhang van die kroon hebben we heel mooi mogen zien in deze twee dagen.”