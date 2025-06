Koning: diner op paleis droeg bij aan geslaagde NAVO-vergadering

Koning Willem-Alexander is blij dat hij vorige week op Paleis Huis ten Bosch een diner heeft georganiseerd voor alle wereldleiders die in Den Haag waren voor de NAVO-top. Volgens de koning droeg het etentje bij aan een geslaagde top, zei hij maandag tegen de aanwezige pers tijdens de fotosessie in zijn tuin.

“We hebben een diner mogen geven voor alle staatshoofden, regeringsleiders en delegatieleiders die hier aanwezig waren. Ik denk dat we daarmee ook echt een steentje hebben kunnen bijdragen aan de algemene sfeer tussen de leiders hier op dinsdagavond, waardoor iedereen goed gemutst op woensdagochtend de vergadering is ingegaan”, vond de koning. “Ook kunnen we heel trots zijn dat een hele belangrijke NAVO-vergadering dankzij Nederlands organisatietalent zo geslaagd is.”

Willem-Alexander vond ook dat “echt alles uit de kast” was gehaald om van de NAVO-top in Den Haag een succes te maken. “Ik ben ontzettend trots op al die mensen die het mogelijk hebben gemaakt. Bij Defensie, bij de politie, maar ook alle organisatoren, mensen in Rotterdam en in Den Haag, maar ook alle mensen die gewoon niet de straat zijn opgegaan, waardoor het geen chaos is geworden. En de manier waarop ook beleefd gedemonstreerd is. Iedereen heeft meegewerkt om dit tot een succes te maken.”