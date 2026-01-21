Koning doneert kopjes koffie voor daklozen bij bezoek in Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in Den Haag gratis koffie gedoneerd aan daklozen en mensen die dat dreigen te worden. Dat deed de koning tijdens zijn werkbezoek aan Straat Consulaat, dat mensen in deze situatie informatie en advies geeft. Straat Consulaat is de winnaar van de Grote Appel 2025 van het Oranje Fonds.

Bij Straat Consulaat worden dagelijks zo’n honderd kopjes koffie gezet. Een deel wordt afgerekend, een deel is een zogenoemd ‘uitgesteld bakkie’. Dit zijn kopjes koffie die mensen kunnen doneren voor anderen die daar zelf geen geld voor hebben. “Fantastisch”, noemde de koning het initiatief. Nadat hij had betaald, hing Willem-Alexander drie magneetjes op het bord waarmee mensen zo’n ‘uitgesteld bakkie’ kunnen betalen.

Tijdens een gesprek met ervaringsdeskundigen vroeg de koning onder meer of het bezoek aan Straat Consulaat heeft geholpen en welke adviezen zij kregen. Zo werd verteld dat hotels kamers aanbieden aan daklozen, ook in het hoogseizoen. Alleen tijdens de NAVO-top in Den Haag vorig jaar was dit niet het geval. “Er waren wel meer mensen die een slaapplaats zochten”, zei de koning daarop lachend. Hij doelde hiermee op de Amerikaanse president Donald Trump, die tijdens de top bij de koning en koningin op Paleis Huis ten Bosch overnachtte.

Na het gesprek kreeg Willem-Alexander een rondleiding en sprak hij met medewerkers en vrijwilligers. De gesprekken gingen onder meer over de problematiek bij jongeren en hoe dakloosheid onder deze groep voorkomen kan worden. Tot slot kwam in een rondetafelgesprek de aanpak van dak- en thuisloosheid aan de orde. Bij zijn afscheid ging de koning in de koffiebar met iedereen op de foto. Hij werd luid applaudisserend uitgezwaaid. “Applausje voor jezelf”, besloot Willem-Alexander.