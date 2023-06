Koning door tientallen mensen begroet in Rijssen-Holten

Koning Willem-Alexander werd door tientallen mensen begroet toen hij aankwam bij het gemeentehuis van de gemeente Rijssen-Holten woensdag, tijdens het werkbezoek dat hij bracht aan de regio Twente. Het werkbezoek van de koning en minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat in het teken van de Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur.

Bij aankomst stonden tientallen volwassenen en kinderen te wachten. Koning Willem-Alexander nam even de tijd om het publiek te begroeten. Het staatshoofd schudde vele handen en nam ook de tijd om met iemand op de foto te gaan.

Het werkbezoek woensdag begon op de Kampus Rijssen, een samenwerkingsverband van onder meer overheid, onderwijs en bedrijven dat deels tot stand is gekomen door de Regio Deal Twente. De koning en minister kregen een rondleiding, gingen in gesprek met studenten en hoorden meer over onder meer het belang van de Regio Deal voor de regio Twente.

Ook namen koning Willem-Alexander en minister Bruins Slot deel aan een rondetafelgesprek op het gemeentehuis van Rijssen-Holten. De koning en minister bespraken persoonlijke veiligheid en weerbaar bestuur met gemeentesecretarissen, experts en een aantal Twentse burgemeesters.