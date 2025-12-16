Koning draagt blauw-gele stropdas bij ontmoeting met Zelensky

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan koning Willem-Alexander. De koning droeg voor de gelegenheid een donkerblauw pak en een blauw-gele stropdas, ter verwijzing naar de vlag van Oekraïne.

De ontmoeting vond plaats in de DNA Salon op Paleis Huis ten Bosch. Zelensky bezocht Den Haag voor een conferentie waar werd gesproken over compensatie voor Oekraïne voor de gevolgen van de Russische agressie. Eerder op de dag sprak de president de Tweede Kamer toe, nadat hij met langdurig applaus werd ontvangen. In zijn toespraak pleitte hij ervoor dat Rusland verantwoordelijk wordt gehouden voor de oorlogsdaden van dat land.

Voor zijn ontmoeting met de koning lunchte Zelensky in het Catshuis met demissionair minister-president Dick Schoof en ministers David van Weel (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie).