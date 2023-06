Koning eert veteranen in Den Haag

Koning Willem-Alexander was zaterdagochtend in Den Haag aanwezig bij de medaille-uitreiking op het Lange Voorhout ter ere van Nationale Veteranendag. Tijdens dit eerbetoon wordt stilgestaan bij de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede.

Zo’n zeventig veteranen hebben zaterdag een medaille opgespeld gekregen in het museum Escher. De uitreiking is onderdeel van de viering van de Nationale Veteranendag.

Militaire onderscheidingen werden onder meer uitgereikt aan Nederlandse marechaussees die forensisch opsporingswerk deden in Oekraïne. Zes veteranen werden in het bijzonder geëerd voor hun inzet en kregen hun medaille opgespeld door premier Mark Rutte of minister van Defensie Kajsa Ollongren.

Vanwege de verbouwing van het Binnenhof, vond de uitreiking van de medailles dit jaar plaats in museum Escher in Het Paleis op het Lange Voorhout. Later op de dag neemt koning Willem-Alexander het defilé af aan de Kneuterdijk, zoals andere jaren. Bijna 4000 veteranen en militairen zullen daar marcheren.