Koning en Arubaanse premier praten bij over prinses Beatrix

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia werden maandag in Oranjestad ontvangen door de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes. Zij gaf de Oranjes een cadeautje, maar was ook erg benieuwd hoe het met prinses Beatrix gaat, die regelmatig in het land is geweest.

“Mag ik vragen hoe het met uw moeder gaat?”, vroeg de premier, die sinds 2017 in functie is. “Ja, absoluut, het gaat goed met haar”, zei de koning daarop, waarop hij benoemde dat prinses Beatrix dinsdag jarig is. Ze wordt dan 85 jaar. Beatrix was in 2017 voor het laatst op Aruba en heeft een grote voorliefde voor het Caribisch deel van Nederland.

Tijdens de ontvangst kregen het koningspaar en de prinses van premier Wever-Croes ook een cadeau: een beeldje van een dividivi, een boom die symbool staat voor het Caribisch gebied. De boom wordt gebruikt als natuurlijk kompas, omdat die met de wind meegroeit. De koning maakte daarop de vergelijking met Aruba, het meest westelijke deel van het koninkrijk. “Het andere kompas”, noemde hij het land.

De koning benadrukte tijdens het bezoek dat hij en zijn familie zich ook altijd heel welkom in het land voelen zonder cadeautjes te krijgen. “Aruba zit altijd in ons hart”, zei hij.