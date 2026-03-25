Koning en Beatrix naar uitreiking Four Freedoms

Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix zijn dit jaar aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekendgemaakt. De uitreiking vindt plaats op 16 april in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

De Four Freedoms Awards worden uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor het waarborgen van vrijheid en het verdedigen van mensenrechten. De International Four Freedoms Award wordt dit jaar toegekend aan president Zelensky van Oekraïne en het Oekraïense volk, “als erkenning voor hun moedige strijd voor onze vrijheid en democratie onder uitzonderlijk zware omstandigheden”.

Premier Rob Jetten is eveneens bij de uitreiking aanwezig en zal daarnaast ook een toespraak geven. De prijzen worden overhandigd door onder anderen Lucille Werner en Olcay Gulsen.