Koning en De Jonge naar Utrechtse wijk voor energietransitie

Koning Willem-Alexander en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) hebben donderdag een bezoek gebracht aan de Utrechtse wijk Overvecht. Het werkbezoek was gericht op de buurtaanpak aardgasvrij in Overvecht en stond in het teken van de energietransitie, de impact van de gestegen energieprijzen en de betaalbaarheid van de energierekening.

Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie) ontving de koning en de minister. Het bezoek begon in een woning die is omgebouwd tot een aardgasvrije voorbeeldwoning met een volledig elektrische warmtevoorziening. Vier jaar geleden was de koning ook al eens in deze woning, maar inmiddels is het huis volledig ingericht en werken de warmtepomp en inductiekookplaat ook daadwerkelijk.

Vervolgens gingen de koning en de minister in gesprek met een bewoonster van een hoogbouwflat die vanaf de buitenzijde energieleverend is gemaakt. Langs de gevel zijn warmtepompen en zonnepanelen geplaatst. De vrouw vertelde de koning en De Jonge onder meer over haar energierekening sinds de verbouwing. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met een woonconsulent en drie bewoners. Zij gaven uitleg over het project elektrisch koken. Hierbij worden 355 woningen aardgasvrij gemaakt door van het kookgas over te stappen op elektrisch koken. Ook spraken ze met bewoners over de betaalbaarheid van de energierekening.

Het kabinet wil dat alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Overvecht-Noord hoort bij de eerste wijken in Utrecht die van het gas af gaan.