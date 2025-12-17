Koning en familie: Nederland verliest groot kunstenaar Van Manen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix vinden dat Nederland met het overlijden van balletdanser en choreograaf Hans van Manen “een van zijn grootste kunstenaars heeft verloren”. Dat schrijven zij woensdagavond in een gezamenlijke verklaring.

“Niet in overdaad maar in beheersing toont zich de meester. Speels, licht en helder liet hij ons de volmaaktheid ervaren in zijn virtuoze balletten”, aldus de koninklijke familie. “Wij herinneren ons hem met liefde, bewondering en dankbaarheid en zullen hem zeer missen.”

Van Manen overleed woensdagavond op 93-jarige leeftijd in zijn huis in Amsterdam. Hij stierf een natuurlijke dood. Van Manen was ruim zestig jaar lang de bekendste choreograaf van Nederland en werd gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Hij won tientallen prijzen.