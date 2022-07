Koning en koningin Bhutan laten kaarsen branden voor Shinzo Abe

Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck en koningin Jetsun Pema van Bhutan hebben zaterdagochtend duizend boterkaarsen aangeboden aan de Tashichho Dzong, ter nagedachtenis aan de oud-premier Shinzo Abe van Japan. De 67-jarige Abe overleed vrijdag na een aanslag in de westelijke stad Nara.

Op foto’s, die zijn gedeeld via het officiële Instagramaccount van Jetsun Pema, is te zien dat de kaarsen worden aangestoken in het boeddhistische klooster. De koning en koningin zijn “erg verdrietig door het tragische verlies”, laten zij weten. “Hij was een dierbare vriend van Bhutan”. Het koningspaar condoleert de weduwe van Abe en de andere Japanners. “Onze gedachten en gebeden zijn met jullie.” Bij het bericht is een foto gedeeld van de koning met de oud-premier, tijdens een bezoek van de koning aan Japan in 2019.

Abe was de langstzittende premier van Japan. Hij leidde het land in 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020. De politicus trad beide keren af vanwege gezondheidsproblemen en bleef na zijn tweede vertrek actief binnen zijn partij.

Leden van verschillende koningshuizen hebben al stilgestaan bij de dood van de oud-premier, onder wie onze eigen koning en koningin. “Wij herinneren ons met warmte de goede contacten met hem, zowel tijdens wederzijdse bezoeken als in VN-verband”, schreven koning Willem-Alexander en koningin Máxima vrijdag in een verklaring. “Onze gedachten gaan uit naar zijn familie op deze droevige dag.”