Koning en koningin frissen tuinen op in Hoofddorp voor NLdoet

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdag in Hoofddorp de binnentuinen van woonzorgcentrum Bornholm opgefrist. Samen met bewoners en andere vrijwilligers heeft het koningspaar gesnoeid, geveegd, geschrobd en vele bloembakken gevuld. Dat gebeurde in het kader van NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds.

Bij aankomst in Hoofddorp was het net droog. Dat zou het de rest van de middag ook blijven, verzekerde koningin Máxima de aanwezigen onder het genot van een kop koffie. “Mijn man heeft op de buienradar gekeken en het komt allemaal goed”, zei ze. “En anders blijven we nog wat langer koffie drinken”, lachte de koning.

Voor de eerste activiteit trok het koningspaar naar een van de binnentuinen van het complex. Er moesten bloembakken gevuld worden. De koning waagde zich ook nog aan het schoonmaken van een tuinbank. Onder het werk maakte hij een praatje over zijn omscholingstraject naar Airbus-piloot, nieuws dat donderdag bekendgemaakt werd.

Kapotte bus

“Hij is heel gezellig, praat gewoon lekker mee”, zei vrijwilliger Jaap (78) na afloop. Hij werkt meestal in de tuinen, vertelt hij. Eerder reed hij bewoners ook rond in een busje, maar dat is kapot. “Helaas ben ik vergeten aan de koning te vragen of hij een nieuwe wil subsidiëren”, lacht hij.

Verderop in het tehuis nam het koningspaar plaats aan een lange tafel om samen met bewoners bloembakken te vullen. Máxima werkte met de heer Bronkhorst van 90 jaar en Willem-Alexander werkte samen met mevrouw Sauer van 91 jaar. Een bijzondere ervaring, vond zij. “Dat ik dit nog mag meemaken.”

Gevaarlijk

Weer buiten was de volgende binnentuin aan de beurt. De organisatie hield daar even de adem in toen de koningin een gedurfde stap over de vijver maakte om het terras te bereiken. Dat deed ze behendig en zonder een nat pak te halen. Op het terras verwijderde de koningin onkruid en groef de koning oude wortels uit de grond om plaats te maken voor nieuwe beplanting.

Bij de laatste stop ging de koning weer aan de slag met het vullen van bloembakken, en mocht de koningin een wilgje knotten. Daar ging ze zo in op, dat ze op een gegeven moment helemaal in het struikgewas stond. Toen ze klaar was, mocht ook zij zich bezighouden met een te vullen bloembak en kwam de koning met een bezem langs om de gevallen aarde op te vegen. “Even aan de kant, majesteit”, grapte hij, voordat het paar richting de afsluitende lunch ging.