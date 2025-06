Koning en koningin leggen krans bij monument voor Milada Horáková

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in Praag een krans gelegd bij het monument voor Milada Horáková. De Tsjechische politica was voorvechtster van vrouwenrechten en tegenstandster van het communistisch bewind. Ze werd in juni 1950 ter dood veroordeeld na een verzonnen proces om vermeende spionage en verraad.

De krans werd gelegd door de Tsjechische erewacht, waarna het koningspaar samen de linten schikte. De Tsjechische president Pavel en zijn vrouw legden ook een krans. Een trompettist speelde The Last Post. Tijdens het spelen daarvan hield koningin Máxima een wit roosje uit de krans in haar hand.

Horáková wordt in Praag op meerdere plaatsen herdacht met gedenktekens. Het koningspaar legde woensdag een krans bij het beeldhouwwerk van kunstenaar Josef Faltus. Het in 2015 onthulde bronzen beeld stelt het hekje voor waarachter Horáková tijdens haar proces terechtstond. Op de microfoon aan het hekje zit een leeuwerik, een symbool voor vrijheid.

Na de kranslegging heeft het koningspaar de senaat bezocht, waar ze ook lunchen. Vanmiddag brengen ze een bezoek aan het parlement. Ook ontmoeten ze Petr Fiala, de premier van Tsjechië, in zijn ambtswoning met uitzicht over Praag.