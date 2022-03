Koning en koningin nemen de tijd voor Oekraïense vluchtelingen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag ruim de tijd genomen om te luisteren naar de belevenissen van Oekraïense vluchtelingen die in Nederland zijn gearriveerd. Het paar was op bezoek bij Oekraïners die zijn ondergebracht in legerplaats Harskamp, in het gelijknamige dorp in de gemeente Ede. De koning en de koningin besloten elk gesprek met vluchtelingen met “Take care, zorg goed voor jezelf”.

In Harskamp zijn sinds een week 950 Oekraïners tijdelijk gehuisvest en daarmee zit de legerplaats helemaal vol. Mensen met wie het koningspaar sprak waren over het algemeen nog maar net in Nederland gearriveerd. Een echtpaar vertelde geëmotioneerd aan de koning dat hun zoon het land niet mocht verlaten. “We hopen dat het snel vrede wordt, zodat we hem dan weer zien.” Dat beaamde Willem-Alexander van harte.

Koningin Máxima besprak met een groep kinderen wat er allemaal was gebeurd en hoe het met ze ging. “We mochten alleen onze kleren meenemen. We zaten tien dagen in de auto. Papa is achtergebleven”, klonk het. Máxima noemde het later “toch fijn dat hun ogen nog konden glinsteren”. De kinderen waren erg te spreken over de grote hoeveelheid speelgoed die bij de legerplaats is afgeleverd.

Onder de indruk

Willem-Alexander vindt dat Nederland zich “op de beste manier” laat zien door alle spontane, vrijwillige hulp aan de Oekraïners. “We hebben hier gehoord dat de mensen heel dankbaar zijn voor de opvang en de hulp. Ik ben onder de indruk van alles wat ik heb gehoord. Het is dramatisch wat deze volstrekt onschuldige mensen ineens is overkomen”, zei hij.

Burgemeester René Verhulst van Ede benadrukte tegenover het paar dat het belangrijk is dat de tijdelijke bewoners van de Harskamp kunnen doorstromen. De militaire barakken zijn geen plek waar mensen heel lang kunnen blijven wonen volgens hem. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voorlopig voor de vluchtelingen die in Harskamp wonen, maar omdat Oekraïners geen asielzoekers zijn neemt Ede later met het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland de zorg over. “Dat wordt nog een hele opgave, maar het gaat lukken”, aldus Verhulst.