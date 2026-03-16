Koning en koningin trots op prestaties TeamNL in Milaan-Cortina

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben genoten van de Nederlandse prestaties tijdens de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina. Dat deelt de koning in een persoonlijk bericht op sociale media.

“Met zeven medailles keert TeamNL terug van de Paralympische Spelen. Koningin Máxima en ik hebben genoten van de races van onze paralympische sporters in de sneeuw van Cortina!”, laat de koning weten.

Samen met prinses Margriet ontvangt de koning de Nederlandse paralympische sporters dinsdag op Paleis Noordeinde. “We kijken er naar uit”, deelt de koning daarover.