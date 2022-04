Koning en koningin voor werkbezoek naar Californië en Texas

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken in september de Verenigde Staten. Van 6 tot en met 9 september brengen ze een economisch werkbezoek aan San Francisco en Silicon Valley in Californië en Austin en Houston in de Amerikaanse staat Texas, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekend.

Het werkbezoek moet de goede economische betrekkingen tussen Nederland en Californië en Texas onderstrepen. Tijdens het bezoek staan onder meer trans-Atlantische samenwerking, klimaatverandering, energietransitie en gezondheidszorg centraal.

Het koningspaar krijgt tijdens zijn reis gezelschap van minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling van Curaçao en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan mee.