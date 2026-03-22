Koning en koningin zijn blij met prijs van Dokter

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn blij dat Sofie Dokter op de WK indooratletiek goud heeft gewonnen op de vijfkamp. Dat laten zij zondag weten op sociale media.

“Wat een prachtige prestatie!”, schrijven zij. “De beste over vijf onderdelen! Met solide resultaten in de ochtend en een topsprong tijdens het verspringen legde ze een goede basis voor de afsluitende 800 meter. Ook daar hield ze de controle en mag zich dus wereldkampioen Vijfkamp noemen. We feliciteren haar van harte!”

De WK indoor vinden plaats in het Poolse Torun. De 23-jarige Groningse won het goud in een Nederlands record van 4888 punten.