Koning en Kuipers in gesprek over toekomstbestendig maken zorg

Koning Willem-Alexander bezoekt woensdag het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland in Zeist, volgens de ZCC zelf “een regionaal samenwerkingsverband dat de juiste zorg op de juiste plek biedt”. De koning brengt het bezoek, dat in het teken staat van het toekomstbestendig maken van de zorg, met minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland is “een vergevorderde pilot” met één centraal loket voor alle acute zorgvragen uit de regio, aldus de RVD. De verschillende ketenpartners werken samen om de circa 1,3 miljoen mensen de juiste zorg te bieden op de juiste plek.

De koning en minister staan niet alleen stil bij de coördinatie van acute zorg, maar ook bij ambulancepersoneel dat acute zorg geeft. De acute zorg en de ambulancezorg hebben zich erg ontwikkeld de laatste jaren, schrijft de RVD. “Ambulancezorg is tegenwoordig veel meer dan alleen het vervoer van patiënten. Ook in de ambulance zelf en door de ambulance-medewerkers kan al heel veel acute zorg geleverd worden.”

De twee krijgen hier meer over te horen van de medewerkers van de Regionale Ambulancezorg Voorziening Utrecht (RAVU). Verder wordt tijdens het bezoek aandacht besteed aan het monitoren en behandelen van patiënten thuis, waar medewerkers van het St. Antonius ziekenhuis meer over vertellen, en vindt een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van de zorgcoördinatie met leden van de stuurgroep die hier binnenkort advies over uitbrengen aan Kuipers.