Koning en minister Heinen op werkbezoek bij schatkistbeheer

Koning Willem-Alexander heeft samen met minister van Financiën Eelco Heinen een bezoek gebracht aan het Agentschap van de Generale Thesaurie. Het Agentschap zorgt ervoor dat de Nederlandse schatkist dagelijks voldoende geld heeft om de rekeningen van het Rijk te betalen.

Het bezoek van de koning begon bij de backoffice. Hier worden de belastinginkomsten en rijksuitgaven bijgehouden. “Het saldo moet positief zijn, we mogen niet rood staan,” zei een medewerker. De koning vroeg zich af hoe dat precies gebeurt. De medewerker legde uit dat het agentschap weet wat er dagelijks wordt uitgegeven, maar niet precies wanneer belastinginkomsten binnenkomen. De backofficemedewerkers maken daarom een prognose van het kassaldo. Die voorspelling geven zij door aan de medewerkers op de dealingroom, zodat zij weten hoeveel er moet worden geleend of juist uitgeleend op de financiële markten.

In de dealingroom, een kamer met veel computerschermen die financiële markten monitoren, sprak de koning met medewerkers die deze transacties uitvoeren op de internationale geld- en kapitaalmarkten. Zo komt er soms meer geld binnen dan er die dag nodig is. De medewerkers lenen dat voor een korte periode uit tegen een zo hoog mogelijke rente. Op dagen dat het Rijk geld tekortkomt, vangen veilingen van staatsobligaties deze schommelingen op. Deze veilingen kunnen “binnen enkele minuten miljarden euro’s opleveren”, aldus een medewerker.

Willem-Alexander, die regelmatig werkbezoeken aflegt met een minister, vertelde bij afloop van het bezoek dat hij altijd vraagt: “Neem me ergens mee naartoe waar u trots op bent”. Heinen koos voor het Agentschap omdat hij het bijzonder vindt dat “een team van jonge mensen de getallen invult en dat het land daarop draait”. De koning sloot zich daarbij aan en noemde het bezoek “ontzettend interessant”.