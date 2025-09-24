Koning en minister Keijzer bespreken toekomst Assen in warenhuis

Winkelbezoekers in het warenhuis Vanderveen keken woensdag verrast op toen ze koning Willem-Alexander voorbij zagen wandelen. De koning bracht samen met demissionair minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een bezoek aan het warenhuis in de binnenstad van Assen om gesprekken te voeren over de toekomst van de stad.

Zo kreeg de koning te horen dat Assen veel te maken heeft met commerciële leegstand en dat de gemeente, ondernemers en projectontwikkelaars samen kijken hoe ze de stad aantrekkelijker kunnen maken. “Een interessant project”, vond de koning. In Assen worden de komende jaren veel woningen gebouwd en om te concurreren met grotere steden als Zwolle en Groningen, wil Assen ook investeren in meer werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van de binnenstad.

Daarna volgde een rondetafelgesprek over onder andere verstedelijking buiten de Randstad. “Waar eindigt de Randstad?”, vroeg Willem-Alexander zich af. “Zwolle wordt langzamerhand ook al tot de Randstad gerekend. Het schuift steeds meer op”, aldus de koning. Assen wil “gezonde groei” die niet ten koste gaat van de natuur. Ook ziet de stad steeds meer jonge gezinnen uit de Randstad naar het Noorden trekken.

Na afloop vertelde minister Keijzer dat ze terugkijkt op een “heel mooi bezoek”. Ook zei ze dat de koning “zeer geïnteresseerd was in alles wat hier speelt”. Eerder op de dag bezocht Willem-Alexander samen met de minister een oud fabrieksterrein in Assen waar een nieuwe woonwijk wordt gebouwd. Dat deed hij om in de praktijk te zien welke effecten beleid heeft en welke uitdagingen daarbij spelen.