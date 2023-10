Koning en president zijn het eens: ook fout verleden herdenken

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagochtend officieel ontvangen door de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Bij een kort gesprekje voor de regeringszetel in Pretoria leken de koning en Ramaphosa het over één ding eens te zijn: ook de slechte kanten van het verleden moet je blijven herdenken.

De president wees koning Willem-Alexander en koningin Máxima op het Voortrekkermonument: een groot fort ter herdenking aan de Voortrekkers, Nederlandstalige boeren die na de afschaffing van de slavernij in 1835 uit boosheid wegtrokken uit de Kaap. De meesten van hen trokken naar het binnenland, velen naar het huidige KwaZulu-Natal. De toenmalige koning was het niet eens met de komst van deze kolonisten en doodde een deel van hen.

“Daar zijn we voorbij gereden”, merkte koningin Máxima op. “We hadden gisteren een hele discussie met onze beveiliging in de auto”, vulde de koning aan. “We moeten onze geschiedenis blijven herinneren, ook de slechte herinneringen.” Ramaphosa sloot zich daarbij aan. “Het is een mooie vertegenwoordiging van onze geschiedenis”, zei hij. De koning besloot het gesprekje met een boodschap die hij eerder al uitsprak: “Je haalt geen symbolen van de geschiedenis weg.”

De koning en Ramaphosa zijn het echter niet over alles eens. Zo stelt de Zuid-Afrikaanse president zich neutraal op in de Russische oorlog in Oekraïne, maar de koning zei eerder “intens mee te leven” met de Oekraïeners en dat Europa minder afhankelijk moest worden van Europa, vooral op het gebied van gas.