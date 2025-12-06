Koning en tientallen BN’ers roepen op: bescherm vrouwen

Tientallen bekende Nederlandse mannen, onder wie koning Willem-Alexander, zijn zich het afgelopen jaar bewuster geworden van het gevoel van onveiligheid dat veel vrouwen in Nederland ervaren. Het AD komt zaterdag met een special waarin meer dan vijftig mannen zich uitspreken over de veiligheid van vrouwen.

Onder de mannen bevinden zich artiesten als René Froger en Jeroen van der Boom, presentatoren als Wilfred Genee en Jeroen Pauw en acteurs als Peter Heerschop en Pierre Bokma. Ook politici als Rob Jetten, Jesse Klaver en Henri Bontenbal doen mee aan het project.

De koning sprak afgelopen week in Suriname tijdens het persgesprek over dit onderwerp. Hij zei dat het “verschrikkelijk is dat vrouwen niet veilig over straat kunnen. Ook wij maken ons zorgen en bespreken met onze dochters dat ze op moeten letten. We moeten als samenleving echt zeggen: dit kan niet. We moeten anders met elkaar omgaan.”

Liever naar Azië

Ook presentator Toine van Peperstraten ziet op dit moment zijn dochter “liever backpacken in Azië, dan via een industrieterrein in de avonduren naar huis fietsen. Maar het echte probleem begint al bij de opvoeding van jonge jongens thuis en op school. Die moeten leren dat iets mogelijk een onveilige situatie kan opleveren en dat je moet stoppen met machogedrag in de buurt van een vrouw.”

Cabaretier Peter Heerschop heeft recent met zijn vrouw en dochter over het onderwerp gepraat. “Ik heb doorgevraagd bij mijn vrouw en dochter”, zegt hij. “Fietsen ze vaak met een omweg naar huis omdat het zomaar niet goed voelt? Wat denken zij als er ’s nachts iemand achter ze blijft fietsen? Hoe vaak krijgen zij opmerkingen van vreemden? Ik wist het wel, maar ik wist het ook niet. Ik let nu weer extra op. Bij mezelf en bij anderen.”

Overdreven luid

Programmamaker Tim Hofman heeft zich de afgelopen jaren beter gerealiseerd dat niet alleen “luisteren naar vrouwen een goed idee is, maar ook dat je daar actief mee aan het werk kan: vraag eens naar grenzen en wensen. Het komt de veiligheid van vrouwen vaak ten goede en is een kleine moeite.”

Televisiepresentator Henny Huisman groet elke vrouw die hij in het donker tegenkomt, vertelt hij. Hij doet dat “overdreven luid – ‘hallo, goedenavond!’ – om haar gerust te stellen. In de hoop dat ze dan denkt: gelukkig, het is Henny Huisman maar, die doet me geen kwaad.” Volgens Pierre Bokma zijn “mannen niet snel als het gaat om gedragsaanpassing. Daarom: onbehoorlijk en onfatsoenlijk gedrag voorkom je als je vroeg met onderwijs daarover begint.”