Koning: er is lang gewikt en gewogen over uitvaart en Koningsdag

Koning Willem-Alexander zegt dat er “heel lang gewikt en gewogen” is voordat de beslissing werd genomen om niet naar de uitvaart van paus Franciscus te gaan. Dat zei de vorst voor de camera van de NOS.

“We werden er opeens mee geconfronteerd dat de uitvaart dezelfde dag was als Koningsdag”, zei de koning. “We zijn heel dankbaar dat de stad Doetinchem het mogelijk heeft gemaakt om het iets meer dan een uur uit te stellen zodat de twee niet door elkaar gingen.”

Volgens de koning is Koningsdag “het feest van samenbinden en liefde”. “En dat is precies waar paus Franciscus voor stond. Het is prachtig om in die geest verder te gaan hier in Nederland en te werken aan de samenleving.”

Koningin Máxima moest met haar katholieke achtergrond toegeven dat ze graag bij de uitvaart aanwezig was geweest. Ze haalde herinneringen op aan haar ontmoeting met Franciscus in 2017. Daarin zei de paus volgens de koningin dat ‘gemeenschap’ belangrijk is. “Het is in die geest goed om hier met elkaar samen te zijn, en dat we samen momenten vieren. Ook in verdriet, dat is ontzettend belangrijk.”

Voorafgaand aan Koningsdag werd op tv een korte videotoespraak van de koning uitgezonden over de maandag overleden paus Franciscus. “De gemeenschapszin van paus Franciscus is ook een kenmerk van Koningsdag”, zei Willem-Alexander daarin.