Koning feliciteert Edwin Evers en makers podcast met RadioRing

Koning Willem-Alexander heeft “natuurlijk vernomen” dat de podcast Door de ogen van de Koning donderdagavond de RadioRing voor beste podcast heeft gewonnen. De koning laat desgevraagd weten interviewer Edwin Evers en de makers te feliciteren met de prijs.

“Het is mooi nieuws. Felicitaties vooral aan Edwin Evers en de makers”, aldus de koning.

In de tien afleveringen tellende podcast sprak radio-dj Edwin Evers met Willem-Alexander over zijn tien jaar op de troon. Elke uitzending ging over een jaar uit het koningschap. De podcast was in augustus al meer dan 2,6 miljoen keer beluisterd.